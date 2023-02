Brasile: ministro Finanze, “al G20 torneremo ad avere ruolo attivo in risoluzione crisi globali”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile vuole tornare sulla scena internazionale come un Paese attivo che offre soluzioni alle grandi crisi economiche mondiali. Lo ha detto il ministero delle Finanze Fernando Haddad in vista del suo viaggio a Bangalore, in India, dove parteciperà al primo incontro dei ministri delle Finanze e dei governatori delle Banche centrali dei paesi del G20. In un'intervista a "Agencia Brasil", Haddadd ha affermato che, così come è stato decisivo per risolvere la crisi finanziaria del 2008, il Brasile può giocare un ruolo importante nell'attuale scenario mondiale, con problemi economici anche dovuti a questioni climatiche e dagli effetti della pandemia di Covid-19. (segue) (Brb)