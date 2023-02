Usa: perquisizione in ufficio dell’ex vicepresidente Pence, portati via tre documenti non classificati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha effettuato una perquisizione all’interno di un ufficio utilizzato dall’ex vicepresidente Mike Pence presso una organizzazione no profit di stampo conservatore, portando via “una cartella con tre documenti”. Lo ha confermato uno dei consiglieri di Pence, David O’Malley, al portale di informazione “Axios”, precisando che i documenti portati via non sono classificati. “Il dipartimento della Giustizia ha effettuato una perquisizione all’interno dell’ufficio dell’ex vicepresidente nella sede dell’organizzazione Advancing American Freedom, senza trovare documenti classificati”, ha detto. La notizia arriva una settimana dopo che il Federal Bureau of Investigation (Fbi) ha recuperato un documento secretato all’interno della residenza privata di Pence a Carmel, in Indiana, dove a gennaio sono state rinvenute altre carte classificate. (Was)