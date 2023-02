Business news: Spagna, nel 2022 principali aziende costruzione registrano utile di 1,4 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 le quattro principali società di costruzioni spagnole (Acs, Fcc, Ferrovial e Sacyr) hanno ottenuto un utile complessivo di oltre 1,4 miliardi di euro superando la fase più critica provocata dalla pandemia del coronavirus. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Ok Diario", la ripresa, che si riflette nel loro margine operativo lordo (Ebitda), mostra incrementi che vanno dal 33 per cento di Sacyr (circa 1,2 miliardi di euro) al 19 per cento di Ferrovial (771 milioni di euro), al 14 per cento di Fcc (1.285 milioni) e al 7 per cento di Acs (1,7 miliardi di euro). In tutti i casi, nel 2022 i ricavi sono aumentati a due cifre, con un'attività complessiva di circa 54 miliardi di euro. In termini di fatturato, Acs non è solo l'azienda con il volume più elevato (33,5 miliardi di euro) ma anche quella con la crescita maggiore, pari al 20 per cento. Per Cimd Research, questa evoluzione si basa sulla crescita del 23 per cento nel settore delle costruzioni e sul miglioramento del 21 per cento della filiale tedesca Hochtief. (Spm)