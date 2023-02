Ucraina: Casellati, decisione Ppe immotivata e inopportuna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- La decisione del Ppe di annullare la riunione a Napoli appare “immotivata se non inopportuna”. Lo dichiara in una nota il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Elisabetta Casellati. “La storia del presidente Berlusconi e di Forza Italia è una storia coerente di atlantismo e di adesione convinta ai valori fondanti dell’Europa. Lo dicono gli atti di politica estera, lo confermano le votazioni di Forza Italia sempre a favore dell’Ucraina nell’Europarlamento così come nel Parlamento italiano e la piena condivisione del partito rispetto alle scelte fatte dal governo Meloni in linea con l’Alleanza Atlantica e l’Ue”, aggiunge Casellati. (Rin)