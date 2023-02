Messico: Lopez Obrador non passa a Perù guida Alleanza Pacifico, non legittimo "colpo di Stato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico non intende traferire al Perù la presidenza "pro tempore" dell'Alleanza del Pacifico (blocco che comprende anche Colombia e Cile) per non legittimare il "colpo di Stato" che ha portato all'arresto dell'ex presidente, Pedro Castillo. Lo ha detto il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador. "Quello che è successo in Perù è gravissimo: un presidente destituito, messo in carcere, senza fondamenti legali. Non si rispetta la volontà del popolo", ha detto Lopez Obrador denunciando un "atteggiamento classista e razzista di fondo". Lopez Obrador ha definito l'uscita di scena di Castillo, e il successivo insediamento della vice presidente Dina Boluarte, come un "colpo di Stato tecnico". Il presidente messicano ha ricordato che a novembre scorso il parlamento del Perù aveva impedito a Castillo di recarsi a Città del Messico, denunciando il rischio di fuga dinanzi all'apertura di processi a suo carico. "Così abbiamo deciso di andare noi in Perù, ma lo hanno arrestato", ha ricordato. Il presidente ha spiegato che rimetterà la scelta dell'eventuale passaggio di consegne agli altri membri del gruppo. "Io non voglio consegnare la presidenza a un governo che considero spurio. Se loro dicono che lo debbo fare lo faccio, ma prima li voglio sentire", ha detto. (segue) (Mec)