Brasile-Australia: viceministra Esteri riceve ambasciatrice australiana per consegna credenziali

- La viceministra degli Esteri del Brasile, Maria Laura da Rocha, ha ricevuto l'ambasciatrice d'Australia a Brasilia, Sophie Davies, per la consegna delle credenziali. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota divulgata su Twitter. L'ambasciatrice Davies è la prima donna a capo della rappresentanza diplomatica australiana in Brasile. "Le relazioni tra Brasile e Australia si sono continuamente intensificate. Nell'area economico-commerciale, cresce la presenza di imprese australiane in Brasile, così come di imprese brasiliane in Australia. Il commercio bilaterale ha raggiunto la soglia storica di 3,4 miliardi di dollari nel 2022", conclude la nota.(Brb)