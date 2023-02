Usa: Casa Bianca, Biden telefonerà a Meloni e leader europei la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, telefonerà la prossima settimana ai leader di Italia, Germania, Francia e Regno Unito, rispettivamente la premier Giorgia Meloni, il cancelliere federale Olaf Scholz, il presidente Emmanuel Macron e il premier Rishi Sunak. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. (Was)