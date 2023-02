Cinema: Berlinale, questa sera ricevimento in onore dell'industria italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della 73ma edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, l’Ambasciata d’Italia a Berlino celebra questa sera il cinema italiano con un ricevimento in onore dei registi e produttori dei film nazionali presenti alla rassegna. All'evento, si legge in una nota, partecipano inoltre rappresentanti istituzionali e distributori cinematografici coinvolti in questi giorni nello European Film Market (EFM), uno dei più importanti eventi internazionali per l’industria cinematografica. L’Ambasciatore Armando Varricchio omaggia in questo modo la presenza a Berlino del cinema italiano, “uno dei veicoli più efficaci nel comunicare all’esterno le immagini e le realtà diverse del nostro Paese e nel formare l’immaginazione di milioni di persone”. All’incontro in Ambasciata - appuntamento abituale della settimana del cinema berlinese, che ritorna dopo l’interruzione del periodo pandemico - hanno partecipato tra i molti ospiti e rappresentanti del mondo culturale italiano e tedesco anche l’Amministratore Delegato di Cinecittà, Nicola Maccanico e i direttori della Berlinale, Mariette Rissenbeck e Carlo Chatrian. Tra gli ospiti di onore anche il regista Mario Martone, presente a Berlino con il film-documentario “Lassù qualcuno mi ama”, omaggio a Massimo Troisi a quasi trent’anni dalla scomparsa. Sono sette in tutto i film italiani presentati al festival di quest’anno, ai quali si aggiungono le versioni restaurate di “Prima della rivoluzione” di Bertolucci e “Sogni d’oro” di Moretti. (Com)