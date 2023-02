Superbonus: Conte, passerà alla storia come decreto vergogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Passerà alla storia “come il decreto vergogna”. Lo ha dichiarato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervistato al Tg3 sul decreto sul Superbonus. Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia avevano “assunto impegni precisi per sostenere il superbonus e i bonus edilizi, hanno aspettato che si votasse e il giorno dopo volgono le spalle a famiglie e imprese”, ha sottolineato Conte, che ha commentato l’affermazione del ministro dell’Economia Giorgetti, secondo cui il Superbonus è una misura scellerata: “Scellerata è la loro decisione di venir meno agli impegni presi in campagna elettorale”. “Noi siamo sempre stati disponibili per correttivi e favorire la circolazione dei crediti d’imposta. Saremo a fianco di tutte le associazioni di categoria, cittadini e famiglie per contrastare questo decreto vergogna”, ha concluso Conte. (Rin)