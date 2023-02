Ucraina: Casa Bianca, per il momento un bilaterale Biden-Zelensky non è in programma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, al momento non ha in programma un viaggio a Kiev o un bilaterale con l’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. Parlando dell’imminente viaggio di Biden in Polonia, in occasione dell’anniversario dallo scoppio della guerra in Ucraina, Kirby ha detto che il presidente Usa ribadirà il sostegno incrollabile di Washington a Kiev nel quadro della visita, e che avrà un bilaterale con l’omologo polacco, Andrzej Duda. (Was)