Usa: Casa Bianca su oggetti volanti, Canada interrompe ricerche nel lago Huron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità canadesi interromperanno le ricerche dei detriti dell’oggetto volante non identificato abbattuto nei giorni scorsi mentre sorvolava il lago Huron, a causa della eccessiva profondità del fondale che rende le operazioni difficoltose. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa, aggiungendo che gli Stati Uniti non hanno ancora preso una decisione definitiva in merito. “In ogni caso, non possiamo garantire che saremo in grado di stabilire la natura e l’origine dell’oggetto”, ha detto. (Was)