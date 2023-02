Usa: incaricato d’affari cinese, incidente del pallone spia non pregiudichi dialogo e comunicazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incidente del pallone spia cinese abbattuto dal Pentagono all’inizio di febbraio non deve rappresentare un ostacolo allo sviluppo della relazione tra Washington e Pechino. Lo ha detto Xu Xueyuan, incaricato d’affari presso l’ambasciata cinese negli Stati Uniti, in un articolo a sua firma pubblicato dal “Washington Post”. “Quanto avvenuto all’inizio di febbraio rappresenta una nuova sfida per i nostri rapporti bilaterali”, ha scritto, ribadendo che il pallone sarebbe entrato nello spazio aereo statunitense “per errore, a causa dei venti e della limitata manovrabilità”, mentre effettuava attività metodologiche e di ricerca. “Abbiamo fornito queste informazioni alle autorità statunitensi in maniera tempestiva, chiedendo di gestire la situazione in maniera pacata e professionale: Washington ha invece parlato di un pallone spia, abbattendo un velivolo che non poneva alcun rischio in materia di sicurezza”, ha scritto l’incaricato d’affari, aggiungendo che “la situazione è degenerata a causa della reazione eccessiva degli Stati Uniti, e potrebbe creare nuovi ostacoli ai rapporti tra i due Paesi”. (Was)