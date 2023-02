Usa-Cina: Casa Bianca, linee di comunicazione tra Forze armate sono chiuse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I canali di comunicazione tra le Forze armate di Stati Uniti e Cina al momento sono chiusi. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing alla Casa Bianca. “Sfortunatamente, le linee di comunicazione militari non sono aperte al momento, ed è una situazione che vorremmo cambiare al più presto”, ha detto. Sempre con riferimento al pallone spia cinese abbattuto dal Pentagono all’inizio di febbraio, Kirby ha detto che “non è ancora il momento giusto” per riorganizzare un viaggio in Cina del segretario di Stato Usa, Antony Blinken. (Was)