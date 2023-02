Energia: Enel avvia cessione asset in Argentina con vendita attività di generazione termoelettrica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dock Sud possiede e gestisce una centrale a gas situata nel quartiere di Avellaneda a Buenos Aires, con capacità installata pari a 870 Mw. Central Puerto è la seconda maggiore società di generazione elettrica in Argentina con una capacità installata pari a quasi 5 Gw, quotata a Buenos Aires e New York. Il gruppo Enel è presente in Argentina tramite Enel Argentina, società controllata da Enel Américas. Nel settore della generazione, oltre alle attività attualmente in corso di cessione, il gruppo gestisce Enel Generación El Chocón, una centrale idroelettrica da 1.328 Mw. Inoltre, Enel distribuisce e vende energia a circa 2,6 milioni di clienti nell'area della Grande Buenos Aires ed è presente nei settori dell'efficienza energetica, dei servizi per la casa e della generazione distribuita con Enel X Global Retail, oltre che nel settore della mobilità elettrica con Enel X Way. (Com)