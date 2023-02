Usa: serie di sparatorie in Mississippi, sei morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno sei persone sono rimaste uccise a seguito di una serie di sparatorie nella contea di Tate, in Mississippi. La polizia locale ha confermato che gli incidenti sono avvenuti nei pressi della comunità di Arkabutla. Gli agenti hanno catturato il sospettato, la cui identità non è stata ancora diffusa, dopo i primi due morti, avvenuti a seguito di due sparatorie differenti all’interno di un negozio e di una abitazione residenziale. Le altre quattro vittime sono state scoperte in un secondo momento. (Was)