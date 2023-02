Imprese: Cdp apre ufficio territoriale a Palermo per sostenere tessuto imprenditoriale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A sottolineare l’impegno di Cassa depositi e prestiti per lo sviluppo di aziende e amministrazioni pubbliche sia in Sicilia che su tutto il territorio nazionale è stato anche l’Amministratore delegato, Dario Scannapieco, il quale ha ricordato “l’ampia gamma di strumenti” messi a disposizione da Cdp “per seguire imprese di ogni dimensione, in qualsiasi fase della loro vita e per ogni loro esigenza”. “Con questi strumenti, quali ad esempio l’advisory e l’assistenza, sosteniamo le nostre imprese in Italia e all’estero ma anche gli enti locali, perché sappiamo che c’è un problema di competenze nella Pubblica amministrazione”, ha proseguito l’Ad, che ha poi rimarcato come Cdp sia “un partner storico, competente ed affidabile”. Sul fronte dell’attività in Sicilia, Scannapieco ha evidenziato che Cassa depositi e prestiti “vuole essere accanto al sistema produttivo siciliano, che ha eccellenze e pilastri fondamentali, come l’agroalimentare e il settore energetico, ma anche potenzialità non sviluppate, come avviene ad esempio sul fronte della digitalizzazione”. La Sicilia “è una regione che reagisce, come dimostra l’elevato numero di start-up”, il cui sistema produttivo “sta dando segni di riscatto, e noi dobbiamo essergli accanto”. Un impegno, quello di Cdp per la Regione, molto apprezzato dal primo cittadino di Palermo, Roberto Lagalla, che ha sottolineato le difficoltà di questo territorio e la necessità di investimenti che ne sostengano la crescita: “Abbiamo bisogno di far tornare quella quota di capitale umano altamente alfabetizzata che è stata costretta ad emigrare altrove non per scelta ma per il fatto che non sono state create qui tutte le possibili e più propizie occasioni per trattenerla”. È necessario che si facciano “investimenti in cultura e formazione” ma anche che “venga salvaguardata l’attività d’impresa, che si guardi all’autoimprenditorialità, che negli hub dell’innovazione e della ricerca possa essere favorita quella miscelazione che permette di suscitare la scintilla delle idee”, ha evidenziato ancora. Questi ritardi, però, ha detto Lagalla, “non si superano in un giorno e con un salto”, e per questo la presenza di Cdp “diventa un volano per la crescita, che non guarda solo alla provvista finanziaria ma anche, insieme a tutte le istituzioni, alla possibilità di ricreare le basi migliori per poter ottimizzare i processi di ideazione, proposta, progettazione, realizzazione, e gestione del vantaggio”. “Abbiamo bisogno di investimenti, competenze e di un’assistenza globale, perché abbiamo tante risorse, forse addirittura troppe, ma non sempre la capacità di spesa coincide con la disponibilità di queste”, ha concluso il sindaco di Palermo. (Rin)