Ucraina: Sisto, da Weber disinterpretazione parole Berlusconi

21 luglio 2021

- Le affermazioni di Manfred Weber “sono a dir poco imprudenti. Con una evidente disinterpretazione della 'voglia di pace' di Silvio Berlusconi, il Ppe dismette in un colpo solo un evento in calendario e il suo spirito liberale”. Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia e viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto. “Non si può impedire a un leader come Silvio Berlusconi di auspicare la fine della guerra e, così, ipotizzare soluzioni per la pace in Ucraina", aggiunge Sisto. (Rin)