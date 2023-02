Terzo Polo: Costa (Azione), avanti col partito unico, elettori non capirebbero tempi lunghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo realizzare il partito unico. “E dobbiamo immediatamente farlo senza perderci in riti macchinosi destinati inesorabilmente a rallentare”. Lo dichiara in una nota Enrico Costa, vicesegretario di Azione. “Dopo le Regionali, nelle quali, grazie al coordinamento di Calenda e Bonetti, abbiamo comunque ottenuto il 10 per cento con la Moratti (confermando miracolosamente la percentuale delle Politiche), gli elettori si attendono il segnale politico sul quale tutti si sono impegnati. Farlo alla moviola discutendone fino alle Europee, o, peggio ancora, arrivarci dopo, sarebbe imperdonabile", aggiunge Costa. (Rin)