Ambiente: Coldiretti Lazio, agli "oscar green" la sostenibilità del progetto di Murad Salem nell'oasi di Kadir

- Dalla prima carta alimenti sostenibile e riutilizzabile fatta con la cera d'api all' "incubatrice" per i funghi cardocelli realizzata con gli scarti del cardo che sono usati anche per fare le posate, dalla glassa di vino Primitivo ottenuta dai residui della lavorazione delle uve all'acqua tonica agricola fatta con luppolo, ginepro e genziana, fino alle bombe di semi realizzate con l'aiuto di ragazzi disabili. Sono solo alcune delle innovazioni presentate dai giovani imprenditori della Coldiretti in occasione degli Oscar Green, il salone della creatività Made in Italy della "Generazione in campo" che creano occupazione, salvano il clima e l'ambiente e garantiscono cibo, servizi ed energia al Paese. Per il Lazio tra i giovani finalisti degli Oscar Green Murad Salem nella categoria "Energie per il futuro e sostenibilità", grazie ai progetti realizzati nella sua aziende l'Oasi di Kadir nel cuore della Marcigliana. Qui, a pochi passi dal centro di Roma, nasce un angolo di paradiso dove fermare il tempo e godere dei rumori e odori, di un luogo autentico. La sfida è possibile grazie all'energia solare senza consumo di suolo agricolo. Libico di terza generazione Murad Salem, ha deciso di farsi carico dell'azienda agricola, Oasi di Kadir, creata dal nonno per trasformarla in un progetto innovativo, autosufficiente dal punto di vista energetico. Avviene a pochi passi dal Cupolone, dove grazie al lavoro della famiglia di Murad, si porta a tavola il massimo della genuinità nel rispetto dell'ambiente. Dalla lavorazione delle mozzarelle, ricotte e formaggi nel caseificio, dal pane e farinacei, fino al frantoio, alle stalle, alle macchine per la mungitura è tutto alimentato da energia rinnovabile. Oggi in sostituzione di Murad era presente Ashraf Salem. (segue) (Com)