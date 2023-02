Ambiente: Coldiretti Lazio, agli "oscar green" la sostenibilità del progetto di Murad Salem nell'oasi di Kadir (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E nelle campagne con l'arrivo della primavera c'è posto per almeno centomila giovani per colmare la mancanza di manodopera a livello nazionale, che ha duramente colpito le campagne lo scorso anno con la perdita rilevante dei raccolti agricoli nazionali. E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti presentata in occasione dell'iniziativa "Lavoro per i giovani, in agricoltura c'e'" con il Ministro del Masaf Francesco Lollobrigida e il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi all'apertura salone della creatività Made in Italy "Generazione in campo" per vedere dal vivo e toccare con mano le ultime innovazioni del 2023 con l'assegnazione degli Oscar Green ai giovani agricoltori e alle loro rivoluzionarie idee. Nel Lazio sono oltre 2.700 le imprese guidate da under 40, un terzo delle quali nate negli ultimi cinque anni. Dati che confermano un incremento della presenza dei giovani in agricoltura a livello nazionale. Solo lo scorso anno in agricoltura hanno trovato opportunità di lavoro dipendente nel nostro Paese oltre 1 milione di persone, di cui quasi uno su tre (32%) ha meno di 35 anni, destinati peraltro ad aumentare con gli investimenti previsti dal Pnrr e dal piano per la sovranità alimentare. In questo contesto – rileva la Coldiretti – va segnalato che le difficoltà agli spostamenti dei lavoratori alle frontiere per effetto della pandemia hanno ridotto la presenza di lavoratori stranieri ed aumentato quella degli italiani, che sono tornati a considerare il lavoro in agricoltura una interessante opportunità. (segue) (Com)