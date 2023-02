Usa: Biden su dimissioni segretario al Lavoro, grazie a lui abbiamo aiutato i cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lavoro svolto da Marty Walsh come segretario al Lavoro degli Stati Uniti è una dimostrazione di quanto sia importante mettere un rappresentante sindacale alla guida del dipartimento, per il bene dei lavoratori del Paese. Lo ha detto in una nota il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, dopo che Walsh ha confermato ieri le sue dimissioni dall’incarico. “Grazie al suo aiuto, la mia amministrazione è riuscita ad aiutare i cittadini a superare questo momento storico difficile sul piano economico”, ha detto. (Was)