Terzo Polo: Richetti (Azione-Iv), spazio per forza riformista c'è, spediti per partito unico

20 luglio 2021

- Non bisogna dimenticare che per noi le elezioni regionali sono quelle più complesse per il tipo di legge elettorale. “Basta ricordare l'esperienza più recente della Puglia, per capire come in realtà, in Lombardia il 10 per cento di Letizia Moratti, grazie al lavoro straordinario di Carlo Calenda ed Elena Bonetti, presidente e vicepresidente della nostra Federazione, dimostra che lo spazio politico per una forza riformista esiste”. Così in una nota Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia viva alla Camera dei deputati. “Nel Lazio, la lista all'interno della coalizione ha perso qualcosa in più. Appare evidente che la capacità di attrazione aumenta quando in campo c'è direttamente il leader della Federazione Carlo Calenda. Questo impone di andare spediti alla costruzione del partito unico, che rappresenterebbe la vera novità alle prossime elezioni europee", aggiunge Richetti. (Rin)