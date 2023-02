Milano: aggressore del 55 enne accoltellato a Carugate arrestato dai Carabinieri di Pioltello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri di Pioltello (Mi) hanno arrestato in flagranza di reato per tentato omicidio nei confronti del 52enne che, nel pomeriggio, ha accoltellato un 55 enne, al culmine di una lite per motivi di viabilità. La vittima, colpita da 6 fendenti - 4 all'addome e 2 alla gamba - resta in ospedale in osservazione, non in pericolo di vita. I fatti sono accaduti, a Carugate, in via Garibaldi, a seguito di una lite per questioni di viabilità in rotatoria. I Carabinieri sono intervenuti immediatamente bloccando l'aggressore e rinvenendo il coltello a serramanico utilizzato dall'arrestato. (Com)