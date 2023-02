© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 22 febbraio, alle ore 14:30, la commissione Trasporti della Camera svolge l'audizione del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Sebastiano Musumeci, sulle linee programmatiche in materia di politiche del mare per i profili di competenza della Commissione. L'appuntamento – rende noto l’ufficio stampa della Camera – viene trasmesso in diretta webtv. (Com)