Italia: Quartapelle (Pd), siamo l'unico Paese con ex capo di governo che ripete propaganda russa

- L'Italia è “l'unico grande Paese dell'Unione europea e del G7 dove vi è un ex capo di governo che ripete la propaganda russa”. È quanto affermato da Lia Quartapelle, deputata del Partito democratico (Pd), parlando a margine della Conferenza di Monaco sulla sicurezza. In questo modo, Quartapelle ha commentato le recenti dichiarazioni del presidente di Forza Italia (FI), Silvio Berlusconi, sull'Ucraina, il suo capo dello Stato Volodymyr Zelenksy e sulle cause della guerra mossa dalla Russia contro Kiev. Per l'esponente del Pd, le esternazioni di Berlusconi “non fanno onore all'Italia, alla posizione che abbiamo tenuto” sull'Ucraina, “all'impegno che ci sta mettendo sia questo governo come quello precedente sia il Parlamento”. Quartapelle ha, infine, evidenziato: “Veramente, non va bene”. (Geb)