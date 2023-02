Lombardia 2023: Gelmini (Azione), siamo riusciti a tenere risultato politiche, ora gruppi unici in Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con Letizia Moratti, Carlo Calenda ed Elena Bonetti abbiamo girato la Lombardia palmo a palmo. Siamo così riusciti a tenere il risultato delle politiche, un miracolo per le elezioni regionali, le più bipolari che esistano. Adesso è importante fare gruppi unici in Regione e condurre un’opposizione seria e costruttiva". Così afferma in una nota Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione. (Rem)