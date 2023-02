© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 23 febbraio, alle ore 13:30, presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio, le commissioni riunite Cultura e Politiche Ue di Camera e Senato svolgono l'audizione della Commissaria europea per l'innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, Mariya Gabriel. L'appuntamento – rende noto l’ufficio stampa della Camera – viene trasmesso in diretta webtv. (Com)