Ucraina: Gasparri (FI), Berlusconi indica via del dialogo e della pace

21 luglio 2021

- Zelensky per una sua personale scelta, quella di non volersi sedere ad un tavolo con Putin per trovare un accordo che ponga fine ad una guerra ormai pericolosa per tutti noi, continua ad esporre quotidianamente il suo Paese ad una devastazione del territorio e molti suoi concittadini alla perdita della vita. Il Presidente Berlusconi chiede che si trovi un accordo per la pace, ponendo fine ad una guerra che può diventare mondiale e nucleare. Berlusconi indica la via del dialogo e della pace, non sta certo dalla parte di chi fa parlare i missili come fanno i russi. Lo dichiara il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, di Forza Italia. “Berlusconi ha messo Occidente ed Oriente attorno a un unico tavolo a Pratica di Mare ed aveva ragione anche quando diceva che la guerra alla Libia era un tragico errore. Tutti devono riflettere sulle parole di Berlusconi, anche Weber, il cui atteggiamento è sbagliato e inaccettabile. Come sempre il tempo dimostrerà che Berlusconi ha ragione. Ma più tempo si perde più morti e più rischi di escalation avremo”, aggiunge Gasparri. (Rin)