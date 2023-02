Libia: Tebboune, Algeria “rifiuta la logica della forza” nella risoluzione della crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria ha rinnovato il suo rifiuto della "logica della forza nella risoluzione della crisi libica", condannando il perdurare dell'ingerenza straniera negli affari interni di questo Paese e "il coinvolgimento di una serie di parti esterne in violazione dell'embargo sulle armi". È il contenuto di un messaggio del presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, letto dal premier Ayman Benabdelrahman alla riunione del Comitato di alto livello dell'Unione africana sulla Libia, ad Addis Abeba. Nella lettera il presidente algerino ha invitato le parti straniere a rispettare la sovranità, l'integrità territoriale e l'indipendenza delle decisioni libiche. “L'arena libica ha vissuto una pericolosa fase di instabilità politica e di sicurezza, blocco dei canali negoziali e divisione istituzionale, che pregiudica tutte le conquiste ottenute nell'ambito della risoluzione della crisi in questo Paese vicino e fraterno, per le gravi ripercussioni sulla sicurezza e stabilità dei Paesi limitrofi e dell'intera regione del Sahel”, ha affermato il presidente algerino. (segue) (Ala)