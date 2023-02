Ue: Macron, Europa della difesa è componente "costitutiva della Nato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa della difesa è una componente "costitutiva" della Nato. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, durante una dichiarazione congiunta tenuta a margine della Conferenza di Monaco al fianco dell'omologo polacco Andrzej Duda e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. I tre leader si sono poi riuniti in un colloquio tenuto nel formato di Weimar. Macron ha spiegato che al centro delle discussioni ci sono le sanzioni alla Russia decise nell'ambito della guerra in Ucraina, i crimini di guerra e il coordinamento su temi economici dell'industri deòla difesa. "Questa riunione sarà importante anche per preparare le prossime tappe", ha aggiunto Macron evocando la visita del presidente statunitense Joe Biden in Polonia.(Geb)