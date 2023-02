Fvg: allevatori abusivi di gatti condannati per maltrattamento dal tribunale di Udine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Condannati per maltrattamento di animali due allevatori abusivi di Udine che nel settembre del 2020 furono denunciati dall'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa), contestualmente al sequestro, da parte delle guardie zoofile della stessa associazione in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, dei 16 gatti che detenevano in casa costretti in piccole gabbie in un contesto degradato dal punto di vista igienico e sanitario. Il Tribunale di Udine ha condannato gli imputati a rispettivamente alla pena di 27.500 euro e 25.000 euro di multa per il reato di cui all'art. 544 ter del Codice penale con confisca dei gatti sequestrati. I due sono stati condannati inoltre al risarcimento in favore di Oipa in quanto parte civile. Uno dei due detentori era già stato condannato per maltrattamento di animali, reato per cui al momento del sequestro stava scontando una condanna definitiva in regime di detenzione domiciliare, motivo per cui il giudice ha revocato il beneficio concesso fino a fine pena facendolo entrare in carcere. (segue) (Rin)