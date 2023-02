Messico: ministro Esteri, presto conversazione telefonica Lopez Obrador-Musk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, avrà "prossimamente" una conversazione telefonica con l'amministratore delegato di Tesla. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Marcelo Ebrard, segnalando che la compagnia di auto elettriche potrebbe aumentare la propria presenza nel Paese. "Molto presto avremo la conferma che questa impresa, che è molto importante, ed è molto vicina ai nostri obiettivi di mobilità elettrica, ha scelto il Messico per aumentare la propria presenza e incrementarla nei prossimi anni", ha detto Ebrard, citato dal quotidiano "Milenio". "Ci sarà una conversazione tra Elon Musk e il presidente della Repubblica", ha proseguito il ministro segnalando che sarà lo stesso imprenditore statunitense a riferire in quale zona del Paese intende sviluppare le proprie attività. La scorsa settimana Lopez Obrador aveva detto che Tesla aveva individuato due possibili zone di invetsimento in Messico, soprattutto al nord. (Mec)