Milano: in commissione proposta di intitolare area Lotto a collettivi omosessuali e movimento italiano transessuali

- Intitolare un’area verde vicino al centro sportivo Lido, nei pressi di piazzale Lotto, in ricordo dei collettivi omosessuali milanesi (Com) e del movimento italiano transessuali (ora Movimento Identità Trans), riqualificando anche lo spazio e aggiungendo una panchina arcobaleno. È questa la proposta, partita dai due consiglieri del municipio 7 Edoardo Cavalieri e Carmine Delfino, rispettivamente del Pd e del Movimento 5 stelle, arrivata oggi in una commissione congiunta cultura e diritti civili del Comune di Milano. La dem Diana De Marchi, presidente della Commissione Pari opportunità e diritti civili, ha aperto i lavori riepilogando la proposta. Si tratta di un’intitolazione ancora da definire nello specifico, ma che più che a una singola personalità del panorama Lgbt+ punta a ricordare i Com e la comunità transgender e proprio per questo è stato scelto un luogo simbolicamente vicino alla piscina in cui, nel 1980, avvenne la prima protesta messa in atto in Italia da persone trans, come ben riepilogato da Monica Romano (Pd) durante la commissione. “Il 4 luglio - ha spiegato Romano - 1980 un gruppo di donne transgender il movimento italiano transessuali di allora decise di protestare in una piscina pubblica il lido in piazzale Lotto quello che lo era al lido di piazzale Lotto con una provocazione decisero di mostrarsi al seno nudo per protestare contro uno stato che le considerava a torto uomini”. “Oggi – ha aggiunto la consigliera - Milano è conosciuta come la città dei diritti, i Pride richiamano ogni anno centinaia di migliaia di persone che manifestano per la libertà di essere e la libertà di amare ma è importante ricordarci che le cose non sono sempre andate così C'è stato un tempo in cui l'esistenza la nostra esistenza di persone gay lesbiche e trans era nascosta, sotterranea, clandestina”. (segue) (Rem)