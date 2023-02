Milano: in commissione proposta di intitolare area Lotto a collettivi omosessuali e movimento italiano transessuali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questa proposta non è solo simbolica - ha affermato Cavalieri - ma è significativa da tanti punti di vista. Le intitolazioni appunto si fanno per commemorare e per celebrare la storia della nostra città, e il movimento omosessuale e il movimento trans sono una parte importante e preziosa della nostra storia”. “La città racconta attraverso i nomi dei suoi luoghi storie, biografie e personaggi - ha aggiunto Delfino -. A mio avviso c'è una forte necessità di conoscere la storia dei personaggi omosessuali, cosa hanno fatto, e cosa ereditiamo noi da loro. Che ruolo hanno avuto i Com, ossia i collettivi omosessuali milanesi? Sono stati dei lavoratori in cui in gruppo ci si trovava per tentare di scardinare stereotipi legati a orientamento sessuale, genere e sesso in generale”. Dopo i promotori, hanno preso anche la parola alcuni attivisti Lgbt+, a partire da Alice Redaelli di Cig Arcigay Milano. “Milano ha molto da raccontare sulla storia dei diritti Lgbt+ - ha dichiarato -. Dedicare un luogo in movimenti Lgbt significa valorizzare il percorso della città ma anche rendere onore a chi ha attraversato i decenni, visibilmente o meno”. “È un atto simbolico, ma la storia si fa anche con atti simbolici”, ha poi commentato Fabio Pellegatta, presidente di Arcigay Milano, auspicando che nel capoluogo lombardo arrivi anche, prima o poi, un’intitolazione a Mario Mieli, storica figura proprio dei Com e considerato uno dei fondatori del movimento omosessuale italiano. “Per me riqualificare piazzale Lotto è un'ottima idea – ha aggiunto Antonia Monopoli, storica attivista per i diritti delle persone trans e responsabile dello sportello trans dell’associazione Ala -, riconoscerla come simbolo di tante lotte della comunità transgender e omosessuale è una cosa meravigliosa. Mi sarebbe piaciuto molto che oltre che la panchina arcobaleno ci fosse anche quella transgender, proprio perché in quella piscina comunale Pina Bonanno ha lasciato la miccia per quella rivolta di tante trans e sex worker non riconosciute donne dallo Stato”. Idea, quella di aggiungere alla panchina arcobaleno anche una raffigurante la bandiera trans, che è stata ben accolta dal consigliere Dem Alessandro Giungi, intervenuto in chiusura della commissione. (segue) (Rem)