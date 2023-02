Milano: in commissione proposta di intitolare area Lotto a collettivi omosessuali e movimento italiano transessuali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sono tuttavia mancate alcune polemiche da parte delle opposizioni del municipio 7: “Non c'è uno spazio dedicato al movimento femminista non c'è uno spazio dedicato al movimento pacifista - ha evidenziato Norma Iannacone di Fratelli d'Italia -. Lo so che adesso la pace non va più di moda, ma il movimento pacifista allora fece finire la guerra in Vietnam, fece sì che gli Stati Uniti si ritirassero grazie alle proteste in tutto il mondo del movimento pacifista”. “Facciamolo anche il giardino - ha proseguito -, ma non dimentichiamo anche tutti i movimenti precedenti e quelli che ci saranno. Non abbiamo mai avuto spazi dedicati a movimenti se cominciamo con quelle Lgbt+ io domani chiederò lo spazio, ve lo dico, da dedicare al movimento pacifista”. “Ho delle forti perplessità”, ha invece detto la leghista Lucrezia Ferrero, perché “penso che vie e piazze si possano intitolare a persone che abbiano meriti nei confronti dell'intera società, mentre il movimento Lgbt+ è ancora qualcosa che fa parte delle scelte politiche attuali, non fa parte della storia. Intitolare qualcosa al movimento Lgbt poi rischia di fare apparire quest'ultimo come qualcosa di a sé stante, di separato dalla società, quando invece è una parte di società, che va considerata in quanto tale”. A tentare di spegnere le polemiche è stata Diana De Marchi, che ha ricordato che l'intitolazione ai movimenti pacifisti non escluderebbero quella in oggetto e, rispondendo a Ferrero, ha affermato: “Il suo intervento è confuso. Parliamo di un'intitolazione collettiva a chi a Milano ha protestato e ha avuto anche una legge di tutela che non c'era. Il movimento Lgbt non è un movimento politico, credo si debba anche capire di cosa si sta parlando”. La questione, ha in fine precisato De Marchi, verrà anche sottoposta all’attenzione del Municipio 8, dato che l’area verde si trova a ridosso del confine tra i due municipi.(Rem)