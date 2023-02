Imprese: Inwit, Golinelli direttore commerciale, Trudu per Amministrazione, Finanza e Controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Infrastrutture Wireless Italiane Spa (Inwit), riunitosi oggi sotto la presidenza di Oscar Cicchetti, ha nominato Emilia Trudu direttore Amministrazione, Finanza e Controllo (Cfo) della società a decorrere dal 6 marzo 2023. Il Consiglio di amministrazione – riferisce una nota – preso altresì atto dell’istituzione della nuova Direzione commerciale, la cui responsabilità sarà assunta da Lucio Golinelli a decorrere dal 6 marzo 2023, ha aggiornato il perimetro dei key manager, attribuendo tale qualifica, con efficacia dal 6 marzo 2023, a Lucio Golinelli e a Emilia Trudu. Sono stati inoltre confermati key manager Diego Galli, direttore generale e Andrea Mondo, direttore Technology and Operations. “È con grande piacere che diamo il benvenuto a Emilia e a Lucio nella nostra squadra”, ha detto il direttore generale Galli, che ha aggiunto: “In questo modo si completa e si rafforza il leadership team dell’azienda, con due figure professionali che portano le loro competenze e la loro esperienza per il raggiungimento dei nostri obiettivi di sviluppo sostenibile”. (segue) (Com)