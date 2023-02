Imprese: Inwit, Golinelli direttore commerciale, Trudu per Amministrazione, Finanza e Controllo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emilia Trudu ha un’esperienza di oltre 20 anni in diversi settori ed attualmente è responsabile della funzione Planning and Control di Inwit. Precedentemente responsabile della direzione Management Accounting, Planning and Control and Investor Relation di Italiaonline, ha lavorato per il gruppo Sole24Ore, Amplifon, Vodafone Italia e Nestlè, maturando un solido background finanziario. Lucio Golinelli ha una pluriennale esperienza in ambito marketing and sales. Proviene da Sky Italia, dove ha ricoperto il ruolo di Senior Director Retail and Service, e ha lavorato precedentemente come Direttore vendite in diverse aziende, sia all’estero, sia in Italia, tra cui Tim, Bouygues Telecom e Mobilkom Austria. Dal 6 marzo 2023 viene meno la qualifica di key manager precedentemente attribuita a Gabriele Abbagnara, che assume la responsabilità strategica della nuova funzione Indoor Coverage Solutions, nell’ambito della Direzione commerciale. Gabriele Abbagnara non risulta titolare di azioni ordinarie Inwit. (Com)