Moldova: commissario Ue Schinas, non dimentichiamo che Paese soffre perché si è schierato con noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue non dimenticherà che l'attuale presidente e il governo moldavo hanno vinto le elezioni mettendosi in gioco per l'Europa e l'Occidente. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, intervenendo alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. "La Moldova sta combattendo o soffrendo perché si è schierata a nostro favore. E non sono molti i governi, le forze politiche che possono fare questo, in modo così audace e chiaro", ha detto. "C'è quindi una responsabilità non solo morale, ma anche un grande dovere politico, per l'Unione Europea e l'Occidente, nell'aiutarli", ha concluso Schinas ricordando che da giugno la Moldova è un Paese candidato ufficialmente all'ingresso nell'Ue. (Beb)