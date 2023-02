Brasile: Lula, nomina giudici della Corte suprema sarà "sempre neutrale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nomina dei giudici della Corte suprema federale (Stf) sarà "sempre neutrale" perché il governo non ha intenzione di chiedere favori a nessuno. Lo ha detto il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, nel corso di un'intervista con "Cnn Brasil". "Non ho mai nominato un giudice perché faccia politica in mio nome e non ho intenzione di effettuare nuove nomine per chiedere favori. Ho indicato le persone che pensavo potessero rendere un grande servizio nella difesa della Costituzione brasiliana e continuerò a farlo", ha detto Lula. Il capo dello stato avrà il diritto di nominare nell'arco del 2023 due giudici della Corte, composta in tutto da 11 giuristi. I posti vacanti si apriranno per il pensionamento per raggiunti limiti di età (75 anni) dell'attuale presidente, Rosa Weber, il 2 ottobre, e del giudice Ricardo Lewandowski, l'11 maggio. (segue) (Brb)