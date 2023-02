Ue: commissario Schinas, è finita l'era dell'innocenza, paradigma della società sta cambiando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'era dell'innocenza in Europa è finita. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, in un suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. "Per troppo tempo siamo stati piuttosto ingenui, o compiacenti", ha detto, affermando che molti aspetti della società sono stati considerati legati "solo all'industria". "La cibernetica era una cosa da industria. Ora non lo è più. È un problema per la società, è un problema di sicurezza pubblica. E ci sono voluti molto tempo e molti sforzi per arrivare a questo cambiamento", ha aggiunto Schinas. "La stessa cosa vale per la salute, per l'energia e ora per la difesa. Il cambiamento di paradigma sta avvenendo, ma non avverrà con un Big Bang", ha proseguito il vicepresidente della Commissione Ue. "Avverrà come sta accadendo adesso, con il graduale allineamento dei pianeti in un nuovo ordine in cui molte di queste cose saranno programmate in modo da dare all'Europa resilienza e forza", ha concluso. (Beb)