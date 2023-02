Ucraina: 24 febbraio "Elegia per la pace" in Aula Camera, interviene Fontana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad un anno dall'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina, venerdì 24 febbraio, alle ore 17, nell'Aula di Montecitorio, si svolge l'evento "Elegia per la pace". La manifestazione si apre con l'esecuzione dell'Inno nazionale italiano e si conclude con quella dell'Inno europeo. Saluto introduttivo del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Presenta Monica Giandotti. Musiche eseguite dal Quartetto d'archi della European union youth orchestra (Euyo). Letture di Giorgio Borghetti e Beppe Fiorello. L'evento viene trasmesso in diretta su Rai 2 a cura di Rai Parlamento, anche con la traduzione nella lingua dei segni e sulla webtv e sul canale satellitare della Camera. Lo rende noto Montecitorio. (Com)