Camera: 21 febbraio audizione Lasorella su legge europea per libertà media

- Martedì 21 febbraio, alle ore 15, presso la sala del Mappamondo di Montecitorio, le commissioni riunite Cultura e Trasporti della Camera svolgono l'audizione del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), Giacomo Lasorella, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/Ue. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)