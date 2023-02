Cospito: La Russa, abbassare toni scontro politico, solidarietà a Nordio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Piena solidarietà al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, per le nuove minacce ricevute. L'escalation di violenza e atti intimidatori nei confronti di esponenti di governo e delle istituzioni non deve essere sottovalutata. Rinnovo l'invito ad abbassare i toni dello scontro politico e mi auguro che la magistratura e le Forze dell'ordine facciano presto chiarezza sulle responsabilità". Lo afferma, in una nota, in merito alla vicenda di Alfredo Cospito, il presidente del Senato, Ignazio La Russa. (Com)