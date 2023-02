Terzo polo: Carfagna, partito unico va fatto subito, manifesto a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo detto agli elettori che avremmo fatto un partito unico e che l'avremmo fatto il prima possibile, non dopo due anni, e ora è il momento di mantenere la promessa. Questa sfida deve partire da un ambizioso manifesto politico e programmatico: possiamo presentarlo a marzo e aprirlo alla sottoscrizione di tutti i cittadini e le associazioni liberali, riformiste e popolari". Lo dichiara in una nota Mara Carfagna, presidente di Azione, che aggiunge: "Leadership e squadra andranno scelte dagli iscritti con un processo democratico. Il partito dovrà essere pienamente operativo da settembre per affrontare con slancio le elezioni europee del prossimo anno. È il percorso politicamente più saggio e concreto, e sono certa che anche i colleghi di Italia viva condivideranno questa linea: il 27 potremo definirla al meglio. La politica corre veloce, non è più il momento di temporeggiare: abbiamo le idee, la capacità e la forza per lanciare in primavera un grande progetto per l'Italia". (Com)