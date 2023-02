Lega: Salvini incontra i neoeletti del Lazio dopo successo Regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incontro tra Matteo Salvini e gli esponenti della Lega Lazio dopo il brillante risultato delle Regionali, 8,5 per cento, secondo partito del centrodestra. Presenti, tra gli altri, il coordinatore Claudio Durigon e i neoeletti. Salvini ha espresso grande soddisfazione per il consenso della Lega, che ha premiato anche la qualità delle liste, sottolineando il risultato lombardo a conferma di un trend generale molto positivo. Nel Lazio la Lega ha ottenuto il 23 per cento in provincia di Rieti, il 12,7 per cento in provincia di Latina, il 12,3 per cento in provincia di Frosinone. E' quanto si legge in una nota della Lega. (Com)