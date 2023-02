Italia-Iran: Quartapelle (Pd) a “Nova”, altre condanne a morte sono linea rossa nei rapporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia deve continuare a essere “molto ferma” sulla pena capitale in Iran: “se dovessero essere eseguite altre condanne morte, questa è una linea rossa nei rapporti” con la Repubblica islamica. È quanto affermato da Lia Quartapelle, deputata del Partito democratico (Pd), durante un'intervista che ha rilasciato ad “Agenzia Nova” a margine della Conferenza di Monaco sulla sicurezza. In merito alle proteste in Iran, Quartapelle ha dichiarato di non essere sicura che la situazione possa tornare alla normalità. “Il regime” iraniano ha, infatti, ricevuto “una forte botta” dalle manifestazioni e “questa resterà”. Intanto, ha proseguito l'esponente del Pd, nella Repubblica islamica “sono ancora in corso proteste, tanti sono disponibili a darsi da fare e non è chiaro ciò che succede ai costumi”. Da Teheran giungono, infatti, filmati con “le donne a capo scoperto”. Quartapelle ha quindi osservato che “tutto è estremamente in movimento” e “non la darei per chiusa”. Secondo la deputata del Pd, “si deve provare a intavolare un discorso sulle relazioni dell'Iran con la Cina e con la Russia”. Durante le proteste, il governo iraniano si è rivolto a “partner meno esigenti” come Pechino e Mosca ma, come infine sottolineato da Quartapelle, “ciò crea ulteriori problemi, non li risolve”. (Geb)