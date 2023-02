Egitto: in programma emissione di obbligazioni islamiche per 1,5 miliardi di dollari la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto prevede di emettere obbligazioni islamiche (sukuk) la prossima settimana per raccogliere fino a 1,5 miliardi di dollari, che saranno sostenuti da asset immobiliari. Lo riferisce l’emittente panaraba “Al Arabiya”, citando fonti a conoscenza del dossier. Secondo l’emittente panaraba, il governo ha incaricato Abu Dhabi Islamic Bank, Credit Agricole Bank, Emirates Nbd Capital, First Abu Dhabi Bank e Hsbc di emettere il sukuk. L'Egitto mira a raccogliere 5 miliardi di dollari in emissioni di sukuk entro 6 mesi. Dopo il declassamento del credito sovrano dell'Egitto da parte delle principali agenzie di rating, il rendimento delle obbligazioni islamiche è stato rivisto tra il 6,5 e il 7,5 per cento.(Cae)