Cospito: Zangrillo, inflessibili e uniti contro ogni violenza

- Le nuove minacce a rappresentanti dello Stato e istituzioni vanno respinte in modo netto. “Questi odiosi tentativi di minare stabilità e sicurezza del Paese sono inaccettabili. Al ministro Nordio e a tutto il personale della Rappresentanza italiana presso l’Ue a Bruxelles, dei consolati e delle ambasciate giunga la mia solidarietà e la mia vicinanza. Saremo inflessibili e uniti contro ogni tipo di violenza”. Lo afferma in una nota il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. (Rin)