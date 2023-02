Brasile: governo propone aumento 8 per cento salari dipendenti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha presentato un piano che prevede un aumento dell'8 per cento dei salari per tutti i dipendenti pubblici federali. Lo ha riferito il ministero della Pianificazione, annunciando che il piano sarà presentato ufficialmente la prossima settimana. Oltre ai salari, sarà inoltre offerto un aumento dei buoni pasto che passeranno da 458 a 658 real al mese (da 82 a 118 euro al mese). Le decisioni del Consiglio nazionale permanente di negoziazione del ministero saranno inviate ai sindacati che potranno presentare una controproposta. L'impatto stimato per le casse dello stato sarà di 11,6 miliardi di real (2,1 miliardi di real), l'esatto l'importo già destinato a questo fine nel bilancio di previsione 2023. Secondo i dati del ministero della Pianificazione, sono circa 560.000 i dipendenti pubblici che saranno beneficiati dagli aumenti. (Brb)