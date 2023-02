© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facendo seguito agli accordi siglati il 3 giugno 2022, Bper Banca informa che in data odierna sono stati sottoscritti i contratti definitivi per la cessione a Banco Desio di due distinti rami d’azienda composti da otto sportelli bancari di proprietà del Banco di Sardegna e da 40 sportelli di proprietà di Bper Banca rivenienti dalla recente fusione con Banca Carige. (Com)